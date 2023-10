Juve Stabia, pari a Brindisi: Valenti risponde a Candellone

La capolista Juve Stabia è ospite del Brindisi allo stadio Fanuzzi nel match valido per la settima giornata del Girone C del campionato di Serie C . Reduce dalla vittoria contro il Monopoli , i campani ottengono solo un pari a Brindisi con il quale conquistano in solitaria la vetta della classifica a quota 15 punti. Il Brindisi, invece, reduce dalla sorprendente vittoria a Latina , aggancia a quota 7 la Casertana , uscendo momentaneamente dalla zona play-out per una migliore differenza reti.

Brindisi-Juve Stabia, la cronaca

Ospiti in vantaggio già al 17° minuto grazie alla rete di Candellone, la sua terza stagionale: passa solamente un minuto e Romeo rimedia il cartellino rosso, lasciando così la squadra di Guido Pagliuca in dieci uomini. La prima frazione di gioco si chiude così sull'1-0 per la Juve Stabia in inferiorità numerica. La ripresa inizia con due cambi per i padroni di casa che trovano il pari al 52° minuto grazie alla firma di Valenti. Al minuto 80 anche il Brindisi resta in dieci a causa dell'espulsione di Galano, entrato appena nove minuti prima per Fall.