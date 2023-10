Luca, giornata da sogno: la Vis Pesaro ospita il tifoso non vedente

Spessore umano ancor prima che professionale: gesto che vale più di mille parole quello della Vis Pesaro. Protagonista della storia è Luca: ragazzo di 31 anni non vedente, tifosissimo dei biancorossi. Una passione, quella per la squadra marchigiana, tramandatagli da suo papà Luigi, che lo accompagna al "Benelli" per tutte le gare casalinghe. Un amore irrefrenabile, tanto più che dopo anni vissuti in tribuna coperta, Luca ha chiesto a suo padre di poter vivere i match nella Curva Prato, il cuore pulsante del tifo biancorosso. In mezzo ai cori dei tifosi più scatenati, Luigi racconta azione per azione le partite a suo figlio.