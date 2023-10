Catania ko con la Juve Stabia, primo pari per la Torres, Pro Vercelli ok

Sosta Nazionali in corso, show dell' Italia contro Malta , pausa per Serie A e Serie B ma non per la Serie C . Il campionato di terza serie è andato in scena con ben 14 partite tra Girone A, B e C. Tra i risultati più rilevanti, senza dubbio, il pareggio per 1-1 tra Perugia e Torres : i rossoblù, dopo 7 vittorie nelle prime 7 giornate, conoscono il primo rallentamento del campionato. Nonostante una piccola battuta d'arresto, non ne approfitta il Cesena . Nel Girone C, invece, cadono Catania e Crotone , show in Benevento-Picerno .

Gironi A e B di Serie C, i risultati di giornata

Soltanto due partite per il raggruppamento settetrionale: nel Girone A due successi esterni: Pro Vercelli e Renate battono rispettivamente Giana Erminio (2-3 il finale, entrambe le squadre hanno chiuso in 10 uomini) e Vicenza (gara terminata 1-2). Nel Girone B invece successo di misura in casa per la Carrarese sull'Ancona: a decidere il match un gol al 97' siglato da Zuelli (ospiti in 10 dalla fine della prima frazione). L'Entella batte il Gubbio con il risultato di 2-1: vantaggio degli umbri con Spina, la rimonta dei padroni di casa è firmata da Corbari e Bonini, la squadra di Braglia non riesce a rimontare anche a causa dell'inferiorità numerica. Prima mancata vittoria per la Torres, che in casa del Perugia fa 1-1: rossoblù avanti al quarto d'ora della ripresa con Fischnaller, ma a negare l'ottavo successo consecutivo alla squadra di Alfonso Greco ci pensa Seghetti. Non ne approfitta il Cesena secondo in classifica, che in casa contro il Sestri Levante pareggia per 2-2. Pari, ma a reti bianche, tra Spal e Fermana (1-1 il conto dei cartellini rossi), mentre la Recanatese batte per 2-0 l'Arezzo (gol di Sbaffo e Carpani). In campo quest'oggi anche il Girone C...