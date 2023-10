Zauli, il Crotone richiama l'ex Juve dopo l'esonero: il precedente in A

Vi ricordate quando Iervolino richiamò Davide Nicola dopo l'esonero? La stessa cosa cosa ora è successa a Crotone . La società in mattinata aveva reso noto, con un comunicato ufficiale, l'esonero di Lamberto Zauli , ex allenatore della Juventus Next Gen . Dopo qualche ora, come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, è arrivato il ripensamento da parte della società , che ha convocato anche una conferenza straordinaria in cui spiegherà la decisione e il successivo dietrofront.

Il Crotone ci ripensa: richiamato Zauli

Il campionato del Crotone non sta seguendo il copione che era stato prefissato. La squadra è a metà classifica nel girone C di Serie C con soli 10 punti e nell'ultimo match ha perso contro il Taranto. Le ambizioni del club sono decisamente altre e i risultati sono stati troppo altalenanti. Motivo per cui in dirigenza si erano mossi per un eventuale cambio in panchina. Si sa, in questi casi a pagare è quasi sempre l'allenatore, capro espiatorio di tutti i problemi. Ora però sembra sia arrivato un clamoroso colpo di scena. Ci sarebbe stata una mobilitazione da parte della squadra, che si sarebbe esposta a favore dell’ex Juventus. Un vero e proprio attestato di stima dei giocatori. Nella conferenza stampa i rossoblu faranno chiarezza su quanto accaduto.