Zeman, pari contro la Vis Pesaro. Avellino vince il derby, Casertana ko

In serata sono andate in scena alcune sfide per l'ottava giornata del campionato di Serie C. Nel girone B il Pescara ha affrontato in casa la Vis Pesaro. La squadra di Zeman non è riuscita ad imporsi sugli avversari, con il risultato che è terminato sullo 0-0. La formazione di casa resta comunque nelle zone alte della classifica, precisamente al terzo posto con 17 punti, a -2 dal Cesena.