Tesser, lo specialista: con la Triestina insegue l'ennesima impresa

TRIESTE - Finora si sta dimostrando di gran lunga la miglior Triestina delle ultime stagioni ma, paradossalmente, il pubblico amico (a parte lo scivolone iniziale sull’erba del Rocco contro il Trento) non ha mai potuto applaudirla. L’appuntamento, per tutti gli applausi finora persi per strada e anche per quelli garantiti da un derby triveneto in anticipo serale, è fissato dunque per le 20.45 stasera al Rocco di Valmaura contro il Vicenza. Un evento che sancirà anche il grande ritorno della squadra di Attilio Tesser su un rettangolo erboso promosso in extremis dalla Lega Pro (dopo un mese e mezzo da emigranti, ma anche tre gare vittoriose a Fontanafredda), nonostante il parere contrario di una Triestina non ancora soddisfatta riguardo le condizioni di un manto uscito scalcagnato dalla parentesi musicale estiva e poi rattoppato in modo discutibile, benché protetto dalle piogge delle ultime ore da ampi teloni.