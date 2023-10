Catania-Avellino nella storia della Serie C e della tv italiana

Uno storico appuntamento attende la Lega Pro : domenica dalle ore 16, su Rai 2 , sarà trasmessa Catania-Avellino dal "Massimino" . Per la prima volta nella storia una gara della regular season della Serie C sarà visibile in diretta di domenica pomeriggio su un canale di primo piano e di caratura nazionale. Un altro segnale della crescita della del campionato. E chissà che non ci sarà qualche altra meraviglia alla Chiricò .

Ma che periodo vivono queste due squadre? I biancoverdi con l'arrivo di Pazienza hanno cambiato pelle e dopo quattro vittorie di fila, si sono portati a meno due dalla capolista Juve Stabia. I siciliani invece sono più in difficoltà e non riescono a dare continuità ai propri risultati e al momento sono fuori dalla zona playoff.

Catania-Avellino su Rai 2, le dichiarazioni di Marani

"Con nostra grande soddisfazione, domenica 29 ottobre dalle 16, il campionato di Serie C, non i playoff, sarà per la prima volta in diretta su Rai 2 con la partita Catania-Avellino. Sarà un incontro storico, molto bello e seguito da tantissime persone. Mando un grande in bocca al lupo a chi lavorerà a questa partita, ai due club ed ai loro tifosi" - queste le dichiarazioni del presidente della Serie C dopo questo traguarda. La Lega Pro sta assumendo sempre più valore, grazie anche ai nuovi progetti, alle seconde squadre come la Next Gen e l'Atalanta e alla formula dei playoff che appassiona la gente. Ora un big match del girone C, con il retrogusto di Serie A, sarà trasmesso in chiaro e tutti potranno vedere la bolgia del Massimino.