Mantova, Possanzini incanta: lo manda De Zerbi

Sei anni di apprendistato alla corte di Roberto De Zerbi per poi mettersi in proprio e presentarsi come un allenatore della nouvelle vague: contenuti tecnici, calcio propositivo e coraggioso, il risultato da acquisire attraverso il gioco. A 47 anni Davide Possanzini non è tra gli allenatori più giovani del panorama italiano, ma nel ruolo di capo allenatore è un foglio ancora bianco sul quale scrivere capitoli di novità tattiche. L’impatto a Mantova è stato quello di un uomo che si sente al posto giusto nel momento giusto per proporre le sue idee. Presa in mano una squadra che per buona parte dell’estate ha dovuto attendere il ripescaggio, sta rivitalizzando un ambiente depresso dall’ipotesi di dover ripartire dalla D per la terza volta negli ultimi 13 anni, lasso di tempo in cui ci sono stati due fallimenti del club. Mantova però sa riconoscere quando c’è un progetto tecnico e societario che merita e si è riaccesa col calcio di Davide Possanzini, che dopo 11 giornate ha portato i virgiliani in vetta solitaria (26 punti, + 3 su Triestina e Padova) nel girone A.