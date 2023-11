Yildiz e Huijsen ci provano, ma la Juve Next Gen va ancora ko: 1-0 Carrarese

ALESSANDRIA - La Juventus Next Gen cade ancora, per la settima volta in 12 partite sin qui disputate nel girone B di Serie C e resta al penultimo posto della classifica con 11 punti. Il gol segnato da Panico al 62' lancia la Carrarese , momentaneamente quarta forza del campionato a quota 23 (in 13 match), a -7 dalla capolista Torres.

Panico decide Next Gen-Carrarese

Ci sono i tre 'big' Huijsen, Yildiz e Nonge nell'undici titolare della Next Gen, ma la prima occasione è per la Carrarese: è il 7' quando, sul pallone messo in mezzo da Belloni, Capello colpisce a botta sicura a pochi centimetri dalla linea di porta, con la palla che viene provvidenzialmente messa in corner. Alla mezz'ora, poco dopo il giallo rimediato da Nonge, si mette in proprio Yildiz, prima con una serpentina, interrotta da un fallo, poi vanificando un clamoroso tre contro uno, calciando in porta e trovando la pronta risposta del portiere avversario. In avvio di ripresa Nonge fallisce un'ottima occasione, la risposta degli ospiti è con l'ex Zuelli, ma il suo tiro da fuori viene messo in angolo. All'ora esatta di gioco Brambilla richiama il belga-congolese Nonge e manda in campo il (doppio) connazionale Mbangula, ma due minuti più tardi la Carrarese passa in vantaggio: cross di Capello e stacco indisturbato di Panico. Yildiz guida la reazione della Next Gen, scartando tre calciatori della formazione toscana e cercando, invano, un compagno in mezzo. Quindi, scodella in mezzo dalla bandierina, Huijsen stacca e lamenta un tocco di mano non ravvisato, però, dall'arbitro. I baby bianconeri tentano il forcing finale, esponendosi a pericolosi contropiedi: all'84' Grassini e al 92' Simeri si divorano il raddoppio.