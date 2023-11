Pro Vercelli, spettacolare 3-3 con il Novara. Il Rimini frena Zeman

VERCELLI - La Pro Vercelli va avanti tre volte, il Novara la raggiunge altrettante. Alle Bianche Casacche, infatti, che hanno a lungo (e invano) inseguito la speranza di piazzarsi al quarto posto della classifica del girone A di Serie C, non bastano il gol di Rutigliano (22') e la doppietta di Mustacchio (45'+1 e 57'), vanificati dalle reti di D'Orazio (35'), Di Munno (55') e Corti (62'). Nel gruppo B, invece, scivola in quinta piazza (in coabitazione con la Recanatese) il Pescara di Zdenek Zeman che, dopo tre sconfitte consecutive, non va oltre l'1-1 interno con il Rimini: padroni di casa avanti con Milani (3'), pari ospite con Morra (35'). Russo all'88', poi, decide la sfida con l'Entella e regala i tre punti alla Lucchese.