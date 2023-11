Lucarelli, ritorno a Catania con vittoria nel recupero. Vicenza ko

La Serie C non conosce sosta, nonostante le nazionali il campionato è sceso in campo per la 14a giornata. Sono state rinviate le gare dell'Atalanta U23, della Juventus Next Gen, dell'Olbia e del Pescara per le conseguenti convocazioni dei rispettivi giocatori per le gare internazionali con i rispettivi Paesi. Un sabato speciale in questa terza serie soprattutto a Catania per il ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli. Un esordio positivo con la vittoria che è arrivata all'ultimo secondo contro la Turris. Per il resto diversi risultati importanti a partire dal girone A.