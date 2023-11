Il Mantova batte l'Atalanta U23, l'ex Juve Del Sole lancia il Latina

BERGAMO - Il Mantova riscatta il ko subito in casa per mano del Trento, batte 2-0 in trasferta l'Atalanta Under 23 con gol di Trimboli al 32' e Monachello all'82' e si porta provvisoriamente in testa solitaria alla classifica del girone A di Serie C a quota 35 punti, tre in più del Padova secondo, che ha però una gara in meno. I baby bergamaschi, invece, restano momentaneamente al quinto posto con 23.