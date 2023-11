Lutto Perinetti: è scomparsa prematuramente sua figlia Emanuela

Lutto Perinetti, il cordoglio di Avellino e Juve Stabia

Emanuela Perinetti è prematuramente scomparsa a soli 34 anni a causa di una terribile malattia. La notizia è arrivata in concomitanza con il triplice fischio di Avellino-Juve Stabia, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Perinetti era volato a Milano per assistere sua figlia, ricoverata in ospedale da qualche settimana per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Solo cinque anni fa il dirigente aveva perso sua moglie Daniela.

A fine gara nessun commento ma solo messaggi di solidarietà: a esprimere il cordoglio e la vicinanza dell'Avellino è stato il direttore sportivo Luigi Condò, per la Juve Stabia ha parlato l'allenatore Guida Pagliuca, che Perinetti aveva voluto con sé a Siena. Commozione e solidarietà sono stati espressi attraverso note ufficiali dal Venezia e dall'Avellino attraverso comunicati ufficiali e, di pari passo al diffondersi della notizia, si moltiplicano i messaggi rivolti al direttore per la drammatica perdita che si ritrova a dover affrontare.