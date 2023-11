Dramma Perinetti, morta la figlia Emanuela: dove e quando ci saranno i funerali

Il calcio si è stretto attorno a Giorgio Perinetti . Il direttore dell'area tecnica, ora all' Avellino , è stato colpito da una grave perdita nella giornata di mercoledì: sua figlia Emanuela, 33 anni, è venuta a mancare e la notizia è circolata nell'ambiente nell'immediato post partita degli irpini in Coppa Italia di Serie C impegnati al Partenio contro la Juve Stabia . Tanti sono stati i messaggi che tra ieri e oggi hanno fatto eco per dimostrare vicinanza al direttore in questo momento di dolore e difficoltà. Inoltre domani si terranno i funerali e la stessa famiglia ha postato un messaggio: "Per chi volesse salutare Manu, i funerali si terranno alle 14:45 alla Basilica di S. Eustorgio a Milano. Non ci sarà camera ardente. Si dispensa dei fiori, ma se vi fa piacere dedicate un pensiero a una fondazione che avete a cuore, come avrebbe voluto lei".

Perinetti, Avellino-Juve Stabia: i messaggi di cordoglio

In primis è stato il ds dei dell'Avellino Luigi Condò a parlare in conferenza e mostrare la sua vicinanza e quella del club al direttore: "Sono qui non per parlare di calcio, ma per fare le condoglianze al nostro direttore Giorgio Perinetti, per la grave perdita che ha avuto oggi. Lo abbracciamo fortemente e speriamo di poterlo abbracciare da vicino il prima possibile, per questo momento veramente brutto. Gli mandiamo veramente un abbraccio affettuoso, da parte di tutto l’Avellino". A queste sono seguite anche le parole del presidente, Giovanni D'Agostino: "Direttore, le parole e le frasi di circostanza per quanto importanti non possono nemmeno lontanamente avere la presunzione di provare ad alleviare questo tipo di dolore. Tutto il popolo irpino, i calciatori, lo staff ed il club intero ti è vicino in questo momento difficile. Se ce lo permetterai ti saremo quotidianamente accanto perché, lo sai, per un uomo di calcio come te che ha sempre lavorato in questo mondo per passione e con amore è sempre stata Bibbia: la tua squadra è la tua famiglia. Siamo con te". A loro si è aggiunto anche Pagliuca, allenatore della Juve Stabia e avversaria nella partita di ieri in Coppa: "A nome della squadra, a nome mio, del mio staff, del presidente e della società, faccio le più sentite condoglianze alla famiglia del direttore Perinetti, per il grave lutto che lo ha colpito, perché sono cose che ti ammazzano dentro. Siamo tutti tremendamente dispiaciuti". Poi sono arrivati tanti altri messaggi dai club di tutta Italia...