Casertana-Foggia, alta tensione: scontri e feriti, cos'è successo al Pinto

Monday Night per la Serie C, con il Girone C che ha visto andare in scena quattro sfide: tra queste anche la partita del Pinto tra Casertana e Foggia. I padroni di casa sono riusciti ad imporsi per 2-1: doppio vantaggio con Montalto e Curcio, nel finale gol della bandiera per i rossoneri siglato da Schenetti. Tre punti che consentono ai rossoblù di salire al terzo posto della classifica. Ma oltre ad una gara combattuta, a catturare l'attenzione è stato ciò che è accaduto sugli spalti e a bordocampo.