Vivaio e seconda squadra, valori aggiunti: l'Atalanta scopre Bonfanti

Un modello che funziona. La Juventus , con l’allestimento della formazione Under 23, ha fatto da apripista . Nell’ultimo periodo ha iniziato concretamente a raccogliere i frutti del progetto: Fagioli , Miretti , Soulé , Iling-Junior e tanti altri prospetti poi lanciati in prima squadra testimoniano la bontà di un percorso che ha sposato anche l’Atalanta. Prima stagione e subito ottimi risultati: inserita nel girone A di Serie C, un contesto competitivo ma con formazioni di valore inferiore rispetto al girone B della Juventus Next Gen , l’Under 23 nerazzurra si sta togliendo parecchie soddisfazioni. La classifica parla chiaro: 26 punti in 17 partite e quinto posto condiviso col Vicenza. Ottimo, finora, il lavoro svolto dalla dirigenza e dal tecnico Francesco Modesto , altro allievo di Gian Piero Gasperini . Già, proprio il tecnico di Grugliasco ha subito beneficiato degli aiuti dell’Under 23 in Europa League. Contro il Rakow infatti, nell’ultima gara del girone, l’Atalanta ha schierato una flotta di giocatori che fino a qualche giorno fa erano protagonisti in Serie C. Su tutti Giovanni Bonfanti , difensore centrale classe 2003, che nel primo tempo si è persino tolto la soddisfazione di realizzare il primo gol in Europa. Una gioia infinita per un ragazzo che sta crescendo partita dopo partita.

Il percorso di Bonfanti: dalle giovanili all'Europa

Bonfanti è un prodotto del vivaio della Dea, che lo prende addirittura nel 2015. Il ragazzo fa tutta la trafila, poi la società decide di mandarlo alla Sampdoria dopo l’Under 18: non venne ritenuto pronto, infatti, per un approdo in Primavera. In Liguria attira l’attenzione di Marco Giampaolo, ai tempi tecnico dei blucerchiati: nel 2022 inizia ad assaporare un po’ di Serie A, pur da comprimario, crescendo sotto l’ala protettiva di Omar Colley. L’Atalanta lo fa rientrare alla base, girandolo al Pontedera. In Serie C fa molto bene, ma non è ancora pronto per il salto nella prima squadra nerazzurra, infarcita da giocatori di alto livello nel pacchetto arretrato. Ecco perché la Dea ha scelto la strada della seconda squadra: per dare uno sbocco immediato ai suoi giovani del vivaio, almeno a quelli che non sono pronti per volare subito da Gasperini dopo la trafila nel vivaio.

Avanti un altro: occhio anche a Del Lungo

Bonfanti si ritaglia così un ruolo da protagonista in Serie C, fino alla grande chance dall’inizio contro il Rakow in Europa League. Una gara (vinta 4-0 dalla Dea, che ha dato ulteriore spinta al primato nel girone dei bergamaschi, bravi a saltare gli spareggi) nella quale trova il gol, ma anche una prestazione di spessore. Non ci sarà da stupirsi se le sue apparizioni in prima squadra aumenteranno. Gasperini ne ha parlato così: «Ho provato a prendere la parte migliore tra U23 e settore giovanile, ci sono giocatori che sanno stare in campo: sono molto felice non solo di Bonfanti, ma anche di Del Lungo, che ha avuto un periodo di difficoltà e adesso in Serie C sta facendo buone partite. Stasera ha giocato bene, è ancora acerbo fisicamente ma ha qualità». Il prossimo pronto a sbocciare? Proprio Tommaso Del Lungo, anch’egli autore di un’ottima prova in Polonia.