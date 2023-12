Zeman: "Vi ho fatto preoccupare. Ora senza fumo, vediamo quanto dura"

Le condizioni di salute di Zeman hanno fatto preoccupare il mondo del calcio. L'allenatore è stato ricoverato per un un lieve attacco ischemico transitorio. Dopo qualche giorno di riposo il tecnico è stato dimesso ed è tornato a dirigere anche l'allenamento del Pescara. Ora il boemo ha parlato anche con i media ed è pronto a tornare in panchina per il match contro la Fermana, vittoriosa contro la Juve Next Gen, nonostante sia ultima in classifica nel girone B.

Zeman, le dichiarazioni dopo il malore

"Sto bene, ho fatto preoccupare tanti. Senza fumo si può stare e vado avanti. Vediamo quanto dura(ride ndr)" - ha detto l'allenatore con un pizzico d'ironia. Poi ha proseguito: "Non ho mai pensato di abbandonare e lasciare la squadra. Anche gli esami erano buoni per questo ho sempre pensato di tornare. Mezzo mondo mi ha scritto e sono felice di tutto questo affetto". Poi il calcio giocato e la gara di domani contro la Fermana: "Domani sarò in panchina e vorrei vedere in campo un undici concentrato che giochi come se affrontasse la prima in classifica. Sono convinto che questa squadra ha dei valori, forse non li ha fatti uscire ma sono sicuro di questo. La Fermana? La classifica dice che è ultima in classifica ma queste sono le partite più difficili" - ha ribadito il boemo. Il Pescara al momento è quarto nel girone B e non ha intenzione di lasciare altri punti per strada dopo il pareggio contro l'Ancona. E Zeman sembra ancora molto determinato.