Zeman: "Tifoso Juve? Fino al '74 poi ho perso per un fuorigioco e ho capito..."

Il Pescara ha chiuso il 2023 con due pareggi e ha voglia di ritrovare i tre punti per provare ad agganciare il terzo posto. Contro, però, ci sarà la Juve Next Gen reduce da due risultati positivi e con la possibilità di ripartire in questo nuovo cancellando un po' quella che è stata la prima parte di stagione. Sulla strada dei bianconeri ci sarà Zdenek Zeman, allenatore dei biancazzurri, che ha avuto parole d'elogio per i giovani della Juve ma non è mancata la solita frecciatina al club.

Juve Next Gen-Pescara, conferenza Zeman

Zdenek Zeman ha analizzato la prossima partita contro la Juve Next Gen: "Sono una squadra giovane e con grande talento. Tecnicamente molto valida e non dovremo farli giocare. La classifica non rispecchia il loro reale valore". Sul momento della squadra: "In questa pausa non siamo riusciti a lavorare come volevamo: infortuni, covid e influenze non abbiamo lavorato al meglio. Spero possa bastare quanto fatto e provato". Poi la frecciatina sul club bianconero: "Tifoso Juve? Per tanti anni fino al '74, poi ho perso per un fuorigioco contro di loro e ho capito che non si può competere". Sul mercato: "Si può sempre migliorare, sono contento di quello che ho ma i ragazzi possono fare di più. In ogni caso è la società che fa mercato non l'allenatore".