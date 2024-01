Benevento-Turris, clamoroso: gol da centrocampo non visto dall’arbitro ma poi...

Un episodio curioso e particolare è successo nel pomeriggio in Serie C. La gara è stata quella tra Benevento e Turris dove al Vigorito è andata in scena una cosa davvero singolare. Nella terza serie non è stato previsto l'utilizzo della Var e nemmeno la gol-line technology. Motivo che ha fatto inizialmente scatenare il putiferio per la squadra ospite. L'episodio si è verifiato al 73esimo della ripresa e il protagonista è stato De Felice. Il giocatore della Turris ha visto il portiere avversario e ha tirato da centrocampo con il pallone che è entrato in porta ed è uscito con un effetto ottico che ha ingannato l'arbitro e non solo.