In Serie C c'è una squadra che vola: è il Mantova di Possanzini

Per capire la grandezza dell'impresa Mantova firmata a Padova, in casa degli euganei che in questo campionato non avevano mai perso prima, sono significative le parole di Francesco Galuppini, 30 anni, attaccante, autore del terzo dei cinque gol siglati dai biancorossi: "Questo exploit è qualcosa di quasi inspiegabile anche per no. Negli spogliatoi ci siamo guardati e ci siamo detti che stiamo facendo qualcosa al limite della realtà. Abbiamo giocato una partita incredibile. C’è poco da dire: lavoriamo tutti i giorni con questi concetti, per trovare i minimi dettagli, nuove evoluzioni e, onestamente, l'allenatore ci sta dando molto, come la società e l'unità del gruppo è la nostra forza". La prova del Mantova è stata strepitosa, degna della capolista che vola nel Girone A di Lega Pro (50 punti in 20 partite, 16 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, 41 gol, segnati, 13 subiti,; miglior attacco e miglior difesa).