Possanzini è diventato grande, anche senza De Zerbi. E il Mantova sogna la B

Arriva, prima o poi, il momento in cui bisogna tagliare il cordone ombelicale. Capita a tutti, in famiglia: si salutano mamma e papà, si esce dal nido e si entra nel mondo. Capita nel calcio: si studia, si impara, si rimane al fianco di chi ti spiega il mestiere, tu lo aiuti ad emergere poi però ognuno per la propria strada e buona fortuna. Davide Possanzini da due anni si è messo in proprio nel ruolo di allenatore e lo ha fatto dopo sei anni insieme a Roberto De Zerbi. Insieme hanno giocato solo sei cinque mesi, da febbraio a giugno del 2008 nel Brescia. Il rapporto amichevole, confidenziale, si è sviluppato nella città nativa di De Zerbi e adottiva di Possanzini, che dopo essere diventato capitano e bandiera delle Rondinelle ha sposato una bresciana.

Alle origini del binomio De Zerbi-Possanzini

Una volta smesso entrambi di giocare, tra De Zerbi e Possanzini sono nate lunghe chiacchierate, cene infinite con i bicchieri, le posate e i piatti ad animarsi come fossero giocatori da sistemare in schemi immaginari. Il feeling è stato immediato. I corsi da allenatori fatti insieme, lo stesso modo di vedere il pallone passando dalla visione del giocatore a quella di allenatore. Il fatto che fossero stati tutti e due attaccanti, abituati a vivere dalla metà campo in su, forse ha avuto un peso nel mandare le squadre all'attacco e forse no. De Zerbi e Possanzini si sono trovati d'accordo subito sui concetti di calcio propositivo, dominio della partita, costruzione dal basso per evitare la prima linea di pressione avversaria. L'inizio in panchina è stato su linee parallele: per Possanzini le giovanili del Brescia, per De Zerbi il Darfo in serie D. Ma il congiungimento era nel destino. A Foggia, in C, De Zerbi parte da solo poi chiama l'amico Davide. Ed è binomio inscindibile, un tutt'uno. Il risultato attraverso il gioco. La promozione viene persa in finale con il Pisa di Gattuso, ma in bacheca entra comunque la Coppa Italia di serie C. Seguono poi i camei in serie A: Palermo e Benevento.

Squadre prese sull'orlo della retrocesione, niente salvezza, ma applausi e dignità ritrovata. Ai tifosi basta questo. Soprattutto in Campania, con il gol del portiere Brignoli e la vittoria a San Siro con il Milan a diventare momenti iconici. L'esplosione vera del duo De Zerbi-Possanzini matura a Sassuolo. Il primo con il suo carattere esplosivo, a volte sopra le righe. Il secondo ad ammorbidire con il gruppo gli eccessi del capo allenatore. Ed ecco lo sbarco in Champions League, con lo Shakhtar Donetsk. Lezioni di calcio, anche al Santiago Bernabeu con il Real Madrid. Vince la squadra di Ancelotti, ma viene fischiata. E gli ucraini perdono per "colpa" di quella voglia di giocare sempre e comunque dal basso, qualunque sia l'avversario. La guerra Russia-Ucraina costringe De Zerbi e Possanzini al ritorno in Italia. E in quel momento nascono anche le necessità del vice di staccarsi dal suo comandante. Il capo non la prende bene, ma ci sono anche esigenze famigliari. De Zerbi lo vede come un tradimento, ma la strada è ormai segnata. Ognuno per la sua.

Possanzini si mette in proprio e diventa dominante

Torna a casa, Re David. Così lo chiamavano i tifosi delle Rondinelle quando giocava (64 gol in 212) in biancoazzurro. Lo chiama Cellino, gli dà la Primavera del Brescia poi lo fa entrare in quell'assurdo meccanismo, tutto celliniano, degli allenatori di prima squadra che accettano le lusinghe dell'esoneratore seriale. Due partite nel febbraio del 2023, due sconfitte per 1-0 e Possanzini si ritrova a casa. Il patron lo accusa di fare la difesa a tre, che tanto detesta, il tecnico prova a spiegare che si difende a quattro e si imposta a tre. Che è diverso. Niente da fare. Lo umilia nell'intervallo proprio di un Benevento-Brescia, una scenata davanti a tutti la squadra. A fine gara il destino è segnato. La scorsa estate lo chiama Cristian Botturi, bresciano, ex Brescia come lui, reduce da un miracolo con la Pro Sesto a budget ridotto e gli offre la panchina del Mantova.

Quando il Possa accetta, i virgiliani non sono ancora certi del ripescaggio in C. E' pronto anche a fare la D. Quando arriva la notizia più bella, bisogna però misurarsi con un girone dove ci sono almeno cinque club con una capacità di spesa superiore. Al giro di boa, dopo venti giornate, a diciotto dal termine, il Mantova di Possanzini è primo con sette punti di vantaggio sulla seconda, quel Padova distrutto in casa propria (5-0). Quasi impossibile vedere una differenza così abissale tra una prima e una seconda in classifica. Il Mantova è in fuga, Possanzini è diventato grande. Da solo. Anche senza Roberto De Zerbi.