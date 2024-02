Integrity Tour: il progetto di Lega Pro e Sportradar AG a Pontedera

L’Integrity Tour, progetto simbolo della lotta al match fixing e alle frodi sportive a firma Lega Pro e Sportradar AG, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori, ha fatto tappa dall’Unione Sportiva Città di Pontedera per il terzo appuntamento del 2024 dopo Lucca e Pesaro. Lega Pro, sempre in prima linea in tema di educazione, sensibilizzazione e formazione dei calciatori, al fine di azzerare le condotte illecite nelle competizioni sportive, si fa portatrice dei valori dello sport che soltanto tramite iniziative di questa natura possono essere salvaguardati.