È il figlio di un grande bomber tedesco, ora para in Serie C: lo riconoscete?

Klinsmann, dall'America al Cesena

"Sono più americano o tedesco? È sempre difficile rispondere a questa domanda, per me 50/50" - ha rivelato Klinsmann. Il motivo è ben chiaro: il ragazzo si è formato in Germania dopo aver trascorso gran parte della sua giovinezza giocando come attaccante all'FC Blades 96 e agli Irvine Lasers. Solo con il passaggio alle giovanili del Bayern Monaco si è innamorato del ruolo del portiere. Al suo ritorno in California ha preso due strade, quella dello sport e anche dello studio, diplomandosi alla a Mater Dei High School di Santa Ana e frequentando anche per due anni l'Università a Berkeley. Nel 2017 ha avuto la grande occasione grazie alla fiducia dell'Hertha Berlino e ha avuto anche la chance di esordire in Europa League il 7 dicembre 2017, parando un rigore nel pareggio interno per 1–1 contro l'Östersunds FK. Dopo una brevissima parentesi al San Gallo ha deciso di prendere il volo di nuovo per l'America giocando per i Los Angeles Galaxy. Nel corso di questi anni ha avuto la possibilità di scegliere tra più Nazioni, ma alla fine ha sposato gli USA e adesso al Cesena spera di prendersi la scena per conquistarsi un posto per i Mondiali del 2026.