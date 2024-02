Picerno, il ruggito lucano che meraviglia la Serie C

Contro il logorio del calcio moderno, tutto business e valori di plastica, arriva dalla Lucania una storia da leggere fino alla fine. Racconta del Picerno, squadra seconda in classifica nel girone C della Serie C, con 6 punti in meno rispetto alla capolista Juve Stabia, il secondo attacco e la terza difesa del torneo, il monte ingaggi di 1 milione di euro, niente di paragonabile ad avversarie blasonate del calibro di Avellino, Benevento, Taranto, Crotone che seguono in graduatoria i rossoblù. Il cannoniere è Jacopo Murano, 32 anni, potentino di nascita, 16 gol in 22 partite. L'allenatore è Emilio Longo, 50 anni, ex Caratese, ex Cavese, in carica dal luglio 2022, clamorosamente terzo nel 2023,quando venne nei playoff dal Potenza. Longo è così bravo da essere stato ribattezzato il Professore dal presidente Donato Curcio, 82 anni, l'unico presidente vivente al quale sia stato intitolato uno stadio italiano.