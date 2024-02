Stadio Taranto, tifoso 84enne in lacrime: "Vi maledirò se me lo togliete"

Nelle ultime settimane a Taranto non si fa altro che parlare del tema stadio. Lo Iacovone dovrebbe subire dei lavori di ristrutturazione completa in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo , motivo per cui sarebbe prevista la chiusura dello stesso con la squadra rossoblù costretta a dover cercare una 'nuova' casa per i prossimi due anni. Una delle soluzioni in atto è rappresentato dallo stadio di Teramo , a quasi 500 chilometri da Taranto, situazione difficile soprattutto per i tifosi costretti a dover fare tantissima strada per continuare a seguire la formazione della propria città. In questo senso c'è l'appello di Carmine , tifoso 84enne, che da oltre settanta anni va in tribuna a seguire la propria squadra del cuore.

Taranto, l'appello di Carmine sullo Stadio Iacovone

Il video è andato in onda su Antenna Sud ed è stata un'immagine tenerissima quella di Carmine che ha voluto esprimere le sue considerazioni sullo stadio e il suo amore spassionato per il club: "Mi rivolgo ai signori politici. Sono 75 anni che vengo allo stadio a Taranto, ho abbonamenti e biglietti. Io ho diritto di vedermi la mia partita almeno qui vicino, a 40 chilometri. Mi restano pochi anni da vivere perché mi dovete togliere il gusto di seguire la mia squadra, i miei colori. Datevi da fare altrimenti vi maledirò all'infinità quando sarò lassù". Carmine va allo stadio da oltre settanta anni e non compra il biglietto solo per sé ma anche un paio in più per donarli a chi non ha la possibilità di venire allo stadio. "Ci posso mettere pure io 100 euro per lo stadio per le spese, però mi devono dare la possibilità di seguire la partita". Questo è stato il racconto del tifoso Carmine in un mix di emozioni e rabbia per la situazione che potrebbe verificarsi da qui a qualche mese, visto ottobre/novembre è stata l'ipotesi lanciata per l'inizio dei lavori allo stadio Iacovone.