Zeman, intervento ok ma la sua stagione potrebbe essere finita: le condizioni

La stagione di Zeman potrebbe essere finita . L'allenatore del Pescara è stato ricoverato nei giorni scorsi alla clinica Pierangeli e stamattina , 19 febbraio 2024, ha dovuto operarsi. Un intervento anticipato come raccontato dal tecnico in seconda Giovanni Bucaro : "Ho accompagnato il mister, sta bene. Era abbastanza tranquillo, ma va contro un'operazione che era programmata a giugno, ma che a detta dei medici va fatta prima. Speriamo che torni presto con noi, ad oggi nessuno può dire quello che succederà. I dottori diranno quali saranno i tempi di recupero" - queste le sue parole prima che il boemo andasse sotto i ferri.

Zeman, operazione riuscita: cosa succede ora

Stando alle ultime informazioni l'intervento chirurgico alla carotide è riuscito e ora l'allenatore dovrà osservare un periodo di riposo. Lo scorso dicembre il tecnico era stato ricoverato per un lieve attacco ischemico transitorio e da allora le sue condizioni sono state sempre sotto il controllo dei medici. Ora non sono stati definiti con precisione i tempi di recupero, ma potrebbero oscillare dai quattro ai sei mesi. In tal caso non avrebbe il tempo di ritornare sulla panchina del Pescara per l'ultima parte di stagione e il club potrebbe valutare dei possibili sostituti.