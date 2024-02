Zeman, nuovo ricovero in ospedale: le parole del Primario

Zeman, nuovo ricovero in ospedale

L'intervento inizialmente non aveva dato problemi, ma nelle ultime ore Zdenek Zeman è stato nuovamente ricoverato per il rigetto di uno degli stent inseriti. Una situazione che porterà l'allenatore boemo probabilmente ad una nuova operazione per rimuovere e sostituire lo stent. Le sue condizioni al momento comunque non preoccupano, ma si allungano i tempi per un suo possibile ritorno in panchina dopo l'addio al Pescara. In questo senso sono arrivati anche i primi aggiornamenti da parte del Primario di Chirurgia della Clinica Pierangeli dove è ricoverato Zeman...