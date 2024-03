Pescara sotto shock, arrestato l'attaccante: accuse di violenza

Una notizia importante scuote la Serie C e il Pescara Calcio. Nella serata di ieri, infatti, è stato posto agli arresti domiciliari l'attaccante Luca Sasanelli. Il ragazzo, classe 2004, è stato prelevato dalle forze dell'ordine mentre era in ritiro con la squadra nell'EKK Hotel di Città Sant'Angelo in vista della gara di questa sera contro la Recanatese . Il giovane dunque non sarà a disposizione degli abruzzesi e ha fatto ritorno a Bari.

Arresto Sasanelli, cos'è successo e nota Pescara

Ma cos'è successo? Il motivo alla base dell'arresto sarebbe per l'accusa di violenza privata. Non c'è stata nessuna condanna perché al momento è soltanto in stato di fermo. Ora seguirà tutto l'iter dove il ragazzo dovrà difendersi da tali accuse nelle sedi opportune mentre la magistratura verificherà le prove. A seguito della notizia è arrivata anche la nota ufficiale del Pescara: "La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali".