Cesena, la serie B conquistata a chilometri zero: il cinque più uno dei sogni

Nel calcio dell'esterofilizzazione esasperta, c'è ancora spazio per un mondo diverso, nuovo eppure antico. L'importanza di curare il settore giovanile, ritrovandosi a chilometri zero giocatori che possono poi fare la differenza per vincere i campionati, è spiegata nella promozione del Cesena in serie B, giunta con quattro giornate d'anticipo. Mimmo Toscano ha messo benzina verde nel motore e ne ha ricavato una corsa meravigliosa da 27 vittorie, 5 pareggi, solo 2 sconfitte, 72 gol fatti e 17 subiti. I bianconeri romagnoli tornano in cadetteria dopo 6 anni da quella retrocessione che coincise anche con il fallimento e la ripartenza dai Dilettanti. Quel giorno venne di fatto raso a zero anche il settore giovanile, ma forse era paradossalmente quello che serviva. Tutto è stato ricostruito al meglio e nella squadra che ha stravinto il campionato di C sono cinque più uno, come in quelle vincite miliardarie al Superenalotto, i giocatori che dal nido di casa si sono ritrovati protagonisti in prima squadra e hanno contribuito a firmare questa grande impresa.