Vittoria a Chieti, L'Aquila si ferma a Termoli: festa Campobasso, è Serie C!

Adesso è ufficiale: il Campobasso torna in Serie C . I rossoblù battono in trasferta il Chieti per 2-0 con i gol, segnati entrambi nella ripresa, di Romero al 16' e di Di Nardo al 40'. Complice il pareggio per 0-0 tra Termoli e L'Aquila (che per i molisani vale la salvezza), dunque, la squadra allenata da Rosario Pergolizzi vince il campionato e torna tra i professionisti.

Campobasso, ritorno in Serie C

Una partita sentitissima, giocata all'Angelini di Chieti ma vissuta intensamente anche al Molinari di Campobasso, con migliaia di persone che hanno assistito alla sfida attraversi i numerosi maxi schermi installati per l'occasione. Ora si aspetta il ritorno in città da parte della squadra, che sarà attesa da una grande festa. Con un turno di anticipo, dunque, i lupi tornano in terza serie: l'ultima stagione vissuta in Serie C risale al 2021/22, chiusa al 13° posto ma con la mancata iscrizione al campionato successivo. Poi la rinascita, la ripartenza dall'Eccellenza e ora il ritorno tra i professionisti.

"La gioia più grande"

L'ex sindaco di Campobasso Roberto Gravina, sui suoi canali social, non ha contenuto l'entusiasmo: "La gioia più grande per Campobasso e il Campobasso è quella di aver percorso, ancora una volta, a testa alta e con serietà, una strada tutta in salita pur di tornare lì dove, sul campo, avevamo dimostrato già di meritare di stare. La passione e la tenacia hanno, oggi più che mai, i colori rossoblu, gli stessi che i tifosi del Lupo non hanno mai smesso di sventolare in giro per i campi di tutta Italia. Grazie a tutto lo staff tecnico e dirigenziale del Campobasso Football Club da oggi, nuovamente, abbiamo una squadra che torna a rappresentare tutto il Molise nel calcio professionistico. Forza Lupi".