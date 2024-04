Playoff Serie C, nuove date dopo slittamento: quando gioca la Juve Next Gen

Lega Pro, le nuove date de playoff

FASE A GIRONI

Primo turno fase a girone: (Martedì 7 Maggio 2024)

Secondo turno fase a girone: (Sabato 11 Maggio 2024) FASE NAZIONALE Primo turno fase nazionale: (Martedì 14 Maggio 2024) - ANDATA

Primo turno fase nazionale: (Sabato 18 Maggio 2024) - RITORNO

Secondo turno fase nazionale: (Martedì 21 Maggio 2024) - ANDATA

Secondo turno fase nazionale: (Sabato 25 Maggio 2024) - RITORNO FINAL FOUR Semifinale: (Martedì 28 Maggio 2024) - ANDATA

Semifinale: (Domenica 2 Giugno 2024) - RITORNO

Finale: (Mercoledì 5 Giugno 2024) - ANDATA

Finale: (Domenica 9 Giugno2024) - RITORNO

Playoff Serie C, quando gioca la Juve Next Gen

La decisione della Lega Pro va ad influenzare anche la Juventus Next Gen di Brambilla, che è riuscita a strappare la qualificazione ai playoff grazie ad una grande rimonta nel giromne di ritorno. I bianconeri affronteranno nel primo turno l'Arezzo in casa il 7 maggio. Una partita che basterà non perdere, per via del miglior piazzamento in classifica, per accedere alla fase successiva.