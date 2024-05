Playoff Serie C, l’Atalanta U23 alla fase nazionale: tutti i verdetti

Si è concluso il secondo turno dei playoff di Serie C. A sfidarsi, sono state le vincenti del primo round e le squadre che si sono classificate al 4º posto nella stagione regolare. E anche in questo primo turno, è valsa la regola per cui in caso di parità si qualifica la squadra con il migliore piazzamento in classifica. Successo in trasferta per la Juve Next Gen, che supera il Pescara grazie alla rete di Sekulov (6'), Guerra (90'+1') e Mbangula (90'+9'), accedendo così alla fase nazionale. L'Atalanta U23 di Modesto passa invece grazie al pareggio rimediato in casa contro il Legnago. Avanti anche Perugia, Casertana e il Taranto di Ezio Capuano, ai quali basta lo 0-0 per qualificarsi. Si salva nel finale la Triestina, che recupera lo svantaggio contro la Giana Erminio.