Soave, l'allenatore-netturbino in Serie C: la favola del Caldiero Terme

"Non me la sento di lasciare il lavoro di netturbino": i sacrifici di Soave

Il tecnico dei miracoli, che ha condotto il Caldiero Terme in Serie C per la prima volta in assoluto, non vive solo di pallone: lavora infatti come netturbino per l'azienda pubblica dei rifiuti. Sveglia impostata alle 3 del mattino, alle 4 inizia il suo turno da operatore ecologico ed in mattinata è già pronto a spronare i suoi ragazzi sul campo d'allenamento. Nonostante l'accesso ad un campionato più blasonato, non ha assolutamente intenzione di lasciar perdere il suo lavoro, oltremodo importante: "Per quanto mi riguarda, almeno per la prima stagione in C, non me la sento di lasciare il lavoro di netturbino, sto valutando il part time o la richiesta di un'aspettativa. Sono assunto dal 2014, sono padre di tre figli, è sempre stata la mia entrata sicura, la mia sicurezza di vita". Uno spirito di sacrificio invidiabile quello del tecnico veronese, con cui ha plasmato la sua squadra raggiungendo il primato del girone con 77 punti in classifica. Le parole di Soave al Corriere del Veneto ricalcano le difficoltà superate nella storica promozione raggiunta: “I veri favoriti erano altri, club ben più blasonati come il Piacenza, il Desenzano dove gioca anche Paloschi, e poi Pro Palazzo e Arconatese, non certo noi".