Non solo Juve: dall’Atalanta al Benevento, il verdetto dei playoff di Serie C

Oltre alla qualificazione della Juventus Next Gen, anche il Catania ha conquistato il pass per i quarti di finale dei play off di Serie C. Niente da fare invece per l'Atalanta Under 23 che, dopo aver perso a Bergamo 1-0 con i siciliani, vince in Sicilia con il gol di Diao ma esce a causa del peggiore piazzamento in classifica.