Hasa, il cuore Juve che pulsa nella Next Gen che sogna la Serie B

D’accordo: il sorteggio di ieri ha evocato ricordi, freschi e meno freschi, dal sapore agrodolce. La Carrarese , avversaria della Next Gen nella doppia sfida di questa settimana che vale un pass per la Final Four dei playoff di Serie C, ha già superato i bianconeri per due volte nella stagione regolare. E li aveva estromessi anche il 13 luglio 2020, alla stessa altezza della griglia playoff, massimo traguardo raggiunto finora dalla seconda squadra della Juventus. Eppure a questa squadra nulla pare precluso. Se le affermazioni su Arezzo e Pescara avevano disseminato indizi, il ribaltone di sabato sera a Caserta ha assunto il valore di una solida prova.

Fiducia in crescendo

Il gruppo di Brambilla si affaccia ai prossimi 180’, domani ad Alessandria e sabato a Carrara, sempre con fischio d’inizio alle ore 20.30, con una crescente fiducia nei propri mezzi e una calante conoscenza dei propri limiti. La squadra “gira” come mai prima in questa stagione, testimone ne è stata la prima mezz’ora allo Stadio Pinto, in cui il vantaggio di misura sulla quotata avversaria è stato vissuto dai bianconeri con il rimpianto di chi non ha capitalizzato le occasioni a grappoli costruite. E, in più, ora rientreranno dalla squalifica sia Nonge Boende che Pedro Felipe, cui è stata scontata una giornata rispetto all’iniziale sanzione di tre turni per i “fattacci” di Pescara. «Abbiamo approcciato la partita contro la Casertana da squadra matura, con personalità e tranquillità: conosco bene questi ragazzi ed ero convinto che sarebbe bastano mettere in campo la nostra qualità – la conferma arrivata dalle parole di Brambilla –. Ora viviamo alla giornata: il nostro obiettivo è quello di disputare più partite possibile e i playoff ci stanno regalando una grande soddisfazione, perché sappiamo da dove siamo partiti e siamo coscienti della nostra straordinaria crescita».

Il tabù Carrarese

E il percorso compiuto in stagione ha portato la Next Gen a incrociare la Carrarese, che per due volte si è imposta con il risultato di 1-0 sui bianconeri in campionato nel Girone B, con la prospettiva di sfidare la vincente di Benevento-Torres in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone gli incontri saranno Catania-Avellino e Vicenza-Padova. E con l’ulteriore prospettiva, perché no, di indurre il club ad aprire le porte dell’Allianz Stadium per uno dei prossimi nonché eventuali turni. Non sarà un’autostrada, in ogni caso, piuttosto un irto sentiero di montagna. Che i ragazzi di Brambilla sono pronti ad affrontare: Muharemovic ha alzato un muro, Rouhi messo la freccia, Savona confermato la crescita, mentre le ultime uscite hanno esaltato anche Daffara tra i pali. Oltre al solito Hasa in cabina di regia, direttore d’orchestra approdato a Vinovo a 8 anni e lì forgiato a prezioso centrocampista di fosforo e qualità. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti e gli ha già permesso di far capolino tra i convocati della prima squadra. Il prossimo passo? L’esordio in Serie A o, chissà, prima ancora un’estate da protagonista nel ritiro pre-campionato insieme ai “grandi”.