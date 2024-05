Serie C Now e Live Charity uniti per l'ospedale Meyer

ROMA - In vista delle prossime partite dei playoff di Serie C, la Serie C Now e Live Charity si sono unite per partecipare ad una iniziativa benefica, "Play for Charity", in favore della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer. Il pallone della prima rete nelle partite del secondo turno nazionale, delle semifinali e della finale verrà autografato dai marcatori del match e, successivamente, messo all'asta sulla piattaforma eBay grazie a Live Charity, partner benefico della Serie C Now. Il ricavato sarà, poi, devoluto in beneficenza alla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer. Oltre ai palloni delle gare di Serie C Now, saranno messe all'asta anche le maglie ufficiali delle otto squadre ancora in gara nei Playoff con tanto di autografo. L'iniziativa vede perciò la partecipazione di Serie C Now, Live Charity e Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer.