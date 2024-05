Catania e Benevento, squilli da Serie B. Rinviata Vicenza-Padova

Al via il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. A scendere in campo nelle sfide di andata, sono state le cinque squadre vincitrici del primo turno. Dunque Vicenza, Benevento, Catania, Juve Next Gen e Carrarese, più le seconde classificate di ciascun girone. Ovvero Padova, Torres e Avellino. Gare di ritorno in programma sabato 25 maggio, quando si decideranno le partecipanti alle final four. Rinviato causa maltempo l'incontro fra Vicenza e Padova, che si disputerà mercoledì 22 alle ore 20.30. Da definire se anche la gara di ritorno in programma sabato verrà posticipata. Si aggiudicano il primo atto del secondo turno nazionale Benevento, che va a segno con Talia (22') e Catania, che al Massimino supera l'Avellino con la rete di Cianci (71'). Solo un pareggio invece per la Juve Next Gen di Brambilla, che dopo essersi portata in vantaggio con Savona (19') subisce l'eurogol di Capezzi (71').