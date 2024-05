Playoff Serie C: Avellino in semifinale. Avanti anche Benevento e Vicenza

Si è concluso il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. A scendere in campo nelle sfide di ritorno sono state le cinque squadre vincitrici del primo turno. Dunque Vicenza, Benevento, Catania, Juve Next Gen e Carrarese, più le seconde classificate di ciascun girone. Ovvero Padova, Torres e Avellino. Ad aggiudicarsi il secondo atto, e a staccare dunque il pass per le final four, sono Vicenza, che supera il Padova con il complessivo di 3-0, Benevento, a cui basta un pareggio a reti inviolare dopo la vittoria dall'andata e Avellino, che ribalta il successo del Catania. Eliminati invece i bianconeri di Brambilla, che allo stadio dei Marmi non vanno oltre il 2-2.