Playoff Serie C: Carrarese di misura, il Vicenza resiste all'Avellino

I Playoff di Serie C si avvicinano sempre di più alla fine: in serata, per le semifinali d'andata, si sono giocate Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento in vista dei match di ritorno in programma domenica 2 giugno. Il match che ha visto i campani ( che ai quarti hanno eliminato il Catania ) ospitare il Vicenza si è chiuso con il risultato di 0-0. Match decisamente teso vista l'importanza della posta in palio, con i padroni di casa che nel secondo tempo hanno cercato di imporsi sugli avversari creando diverse clamorose palle gol nitide senza però sfruttarle a dovere.

C'è anche un po' di sfortuna per la squadra di casa con la spettacolare traversa colpita da Gori al 59' con il pallone che per poco non ha superato completamente la linea di porta.

Carrarese-Benevento, la partita

Dall'altro lato la Carrarese si è imposta sul Benevento in casa con il risultato di 1-0. I padroni di casa, dopo un primo tempo equilibrato, sono riusciti a sbloccare il risultato con la rete di Finotto al 61'. Inutili i tentativi degli ospiti nella fase finale della partita di riportare tutto in parità in vista della gara di ritorno, dove la formazione di Dal Canto avrà dunque un piccolo vantaggio da difendere per andarsi a giocare tutto nella finale in programma tra mercoledì 5 e domenica 9 giugno dove si deciderà chi salirà in Serie B.