Possanzini: "Qualche telefonata l'ho ricevuta ma ho voglia di rimanere a Mantova"

"Il mio futuro è a Mantova": tra telefonate e rinnovo

La prima vera e propria esperienza da allenatore su una panchina "stabile" per Possanzini è quella col Mantova, e l'esordio non è uno di quelli che si dimenticano così facilmente. Da un potenziale campionato di Serie D da dover disputare, al ripescaggio in Serie C ed alla promozione diretta in Serie B: una montagna russa di emozioni che rende l'operato di Possanzini e del suo Mantova ancora più spettacolare di quanto lo sia effettivamente stato. L'ex calciatore del Torino, nonostante le prime chiamate ricevute da altri club, non ha assolutamente intenzione di lasciare la sua squadra con una Serie B da disputare: "Il presidente ed il direttore sportivo hanno dimostrato che la parola progetto, di cui spesso si parla nel calcio, esiste davvero, ed io non posso che ringraziarli. Il mio futuro? Qualche telefonata l'ho ricevuta, così come ho avuto qualche interessamento però per come è andato l'anno, per quello che abbiamo costruito, ho voglia di rimanere a Mantova ed ho rinnovato il contratto mettendo così tacere tutto".