Serie C, Carrarese-Vicenza la finale playoff per l'ultima promozione in B

VICENZA - Ritorno delle semifinali Playoff di Serie C con il Vincenza che sfrutta il fattore campo del Menti e stacca il pass per la finale promozione. Dopo lo 0-0 dell'andata la squadra di Vecchi ha battuto l' Avellino per 2-1 grazie alle reti di Della Morte al 14' e di Costa al 64' per portarsi sul 2-0. Lanerossi che tremano nell'ultimo quarto d'ora perché Patierno segna al 75' e al 78' Golemic viene espulso.

Carrarese in finale: Cicconi beffa il Benevento

L'avversaria del Vicenza sarà la Carrarese che in rimonta beffa il Benevento. Allo Stadio Ciro Vigorito i padroni di casa per due volte si portano in vantaggio con Lanini al 18' (1-0) e con Talia al 35' (2-1) ma gli ospiti non demordono: Finotto trova l'1-1 al 20' e poi, grazie alla superiorità numerica per via dell'espulsione al 44' di Viscardi, Cicconi realizza al 66' il gol del 2-2 finale che vale l'accesso alla fine in virtù dell'1-0 dell'andata. La serie finale per assegnare l'ultimo pass per la Serie B si giocherà mercoledì 5 giugno allo Stadio dei Marmi di Carrara e domenica 9 giugno al Menti di Vicenza.