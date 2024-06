Diretta Vicenza-Carrarese ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Al via la finale dei playoff di Serie C. Vicenza e Carrarese si contendono l'ultimo posto disponibile in seconda divisione con il doppio appuntamento di mercoledì 5 e domenica 9 giugno. Allo stadio Menti, gli uomini di Stefano Vecchi ospitano gli Apuani dopo il successo contro l'Avellino nella sfida interna valida per la semifinale (2-1). La Carrarese di Antonio Calabro ha invece raggiunto l'ultimo atto degli spareggi superando il Benevento al Vigorito (2-2). Entrambe le squadre hanno chiuso la stagione regolare al 3º posto e pertanto sono subentrate direttamente nella fase nazionale dei playoff. Prima dell'Avellino, il Vicenza ha eliminato Taranto e Padova. I primi due avversari affrontati dalla Carrarese sono stati invece Padova e Juventus Next Gen.