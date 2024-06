Vicenza e Carrarese si annullano: la promozione in B si decide al ritorno

VICENZA - Termina a reti bianche il primo atto della finalissima di playoff di Serie C. Allo stadio Romeo Menti, infatti, il Vicenza del 'canterano' della Juventus Fausto Rossi (che ha sostituito l'infortunato Ronaldo dopo appena 7') e la Carrarese, 'mattatrice' della Next Gen in semifinale, si annullano a vicenda e non vanno oltre lo 0-0. Al ritorno in Toscana, sfida in programma domenica 9 giugno e da cui uscirà la quarta ed ultima squadra promossa dalla terza alla seconda divisione nazionale, si ripartirà da una situazione di assoluta parità. Nel caso in cui non si spezzi l'equilibrio entro i 90' regolamentari, si disputeranno i tempi supplementari e poi, eventualmente, i calci di rigore.