Un weekend a tutta C: le gare live su Sky e in streaming su NOW anche su Diretta Gol

Sarà un weekend a tutta C in diretta su Sky e in streaming su NOW. In occasione della sosta per le Nazionali, la Serie C NOW potrà essere seguita anche grazie a Diretta Gol. Appuntamento con le gare del terzo turno, in programma sabato 7 settembre, su Sky e in streaming su NOW, con le emozioni che solo la modalità Diretta Gol sa regalare, live alle 18.30 e alle 20.45 su Sky Sport Calcio e NOW.