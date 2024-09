Catania, il paziente Inglese è guarito ai piedi dell'Etna

A volte per trovare il senso della felicità bisogna proprio tornare dove si è stati felici. Dalla Serie C (allora si chiamava LegaPro) alla Serie C, andata e ritorno per Roberto Inglese, che ha completato il suo giro d’Italia e a due mesi dal compimento dei 33 anni, il centravanti che raggiunse anche la Nazionale ha finalmente ritrovato campo e gol. Si perché in verità aveva segnato anche a maggio nell’“inutile” Brescia-Lecco 4-1, con la maglia dei lariani già retrocessi, ma quella rete non poteva essere ancora vista come la fine di un calvario iniziato tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno di due campionati fa a Parma. Dove divenne uno dei capri espiatori per i mancati risultati della favorita squadra di Pecchia, che vinse poi il campionato l’anno dopo quando però Inglese era ormai di fatto fuori rosa. I problemi fisici l’hanno tormentato e hanno contribuito a metterlo ai margini, ma anche in lui qualcosa evidentemente non girava più come prima. Si è messo in discussione, ha accettato di ripartire prima da Lecco e poi da Catania quando era ormai un giocatore svincolato.

Dalla Nazionale al ritorno in Serie C Sotto l’Etna, Roberto Inglese, detto Bob per assonanza anche con il cognome, sta davvero ritrovando il feeling con campo e gol. Quello di sabato scorso alla Juventus Next Gen può essere realmente considerato il timbro sulla ripartenza nell’ultimo segmento di carriera. Ha avuto un peso specifico molto diverso da quello con il Lecco della scorsa primavera. «Già la partita prima - ha detto Inglese - quando sono entrato negli ultimi 25’ contro il Benevento, respirando l’entusiasmo del “Massimino” mi è sembrato di tornare ai bei tempi». Che per lui significano sei campionati di Serie A tra Chievo e Parma conditi da 40 gol. Quei numeri l’avevano portato anche in Nazionale. Fu Giampiero Ventura a convocarlo nell’ottobre del 2017, per ovviare a un infortunio di Belotti, in occasione delle partite di qualificazione ai Mondiali contro Macedonia e Albania. Zero presenze in azzurro, ma un fulgido momento nel quale il ragazzo cresciuto in terza serie con Pescara e Lumezzane sentiva di poter far parte della schiera di quella classe operaia calcistica, che ogni tanto arriva in Paradiso.

La nuova pietra miliare del Catania Se n’era convinto anche in estate, quell’estate 2017, quando il Napoli versò 11 milioni di euro nelle casse del Chievo per assicurarselo. Senza però poi fargli giocare nemmeno un minuto con la maglia che fu di Maradona e Careca, di Sivori e Savoldi. Lui che fece parte del Carpi dei miracoli di Fabrizio Castori, è stato fortemente voluto a Catania dal direttore sportivo Daniele Faggiano, che l’aveva avuto a Parma. Dopo undici anni, Roberto Inglese è tornato quindi ai nastri di partenza. Chi gli sta vicino assicura che non sta vivendo il tutto come un declassamento. Anzi. Solo chi è partito dal basso può apprezzare i bassifondi. Anche lì c’è del fascino. Fare la C a Catania, inoltre, è un dettaglio. In una piazza che anche in questa categoria porta allo stadio sempre più di 15.000 persone (15.175 la media esatta della scorsa annata), Roberto Inglese si è rimesso in moto per scacciare del tutto anche qualche brutto pensiero di ritiro, che nei lunghi mesi ai margini e con quegli infortuni che non passavano mai, era normale albergassero nella sua mente. E a Catania adesso sognano, con un primo posto in classifica dopo le tre giornate di campionato e lo scontro al vertice al “Massimino-Cibali” di domani sera con il Picerno.

