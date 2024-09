Carrera, finisce l'avventura: l'Ascoli lo esonera, al suo posto un ex Lazio

ASCOLI - Massimo Carrera non è più l'allenatore dell'Ascoli. La decisione è stata comunicata dal club con un comunicato: "L’Ascoli comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Massimo Carrera. Contestualmente vengono esonerati anche il Vice Allenatore Sergio Porrini e il responsabile della preparazione atletica Giovanni Saracini.Il Club bianconero, nel salutare i tre collaboratori e ringraziarli per l’operato fin qui svolto, augura loro le migliori fortune personali e professionali". La squadra è stata affidata al vice-allenatore Cristian Ledesma (ex Lazio dal 2006 al 2015) che guiderà i bianconeri nella sfida di campionato contro il Rimini. Ledesma dal 2023 fa parte dello staff dell'Ascoli allenando prima la formazione U17 e poi la Primavera.