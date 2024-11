Next Gen, la Juve non è più ultima: cos'è successo nel Girone C

La Juventus Next Gen , reduce dal pareggio contro il Latina , non è più ultima in classifica nel girone C di Serie C. Il motivo? Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato il Taranto di quattro punti da scontare nell'attuale stagione sportiva. Sanzionata la violazione amministrativa per i mancati versamenti in favore dei tesserati relativi alle mensilità di giugno 2024 che non sono stati effettuati entro il termine ultimo del 1 agosto. La società era già stata deferita su segnalazione della Covisoc (la Commissione di vigilanza dei club professionistici) e ora è arrivata anche l'ufficialità.

Sanzionato il Taranto: il comunicato della Figc

Questa la nota ufficiale della Figc: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto FC 1927 (Girone C di Serie C) con 4 punti di penalizzazionein classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.Il TFN ha inoltre sanzionato con 4 mesi di inibizione Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente presidente e amministratore unico del club. “La società era stata deferitasu segnalazione della Co.Vi.So.C.in ordine al mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2024,degli emolumenti in favore dei tesserati nonché degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno 2024“.

Taranto penalizzato: la Juve Next Gen non è più ultima

Il Taranto aveva raccolto fino a questo momento 10 punti in classifica e ora a causa della penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale sono scesi a 6. In questo modo la Juventus Next Gen non occupa più l'ultima posto nel girone C di Serie C e sale di una posizione. In un campionato combattuto, ogni dettaglio può fare la differenza e abbandonare l'ultima piazza è sempre una cosa utile.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE