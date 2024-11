Pavanel esalta il Padova: "Il ritorno in Serie B è prenotato"

Vicenza , Padova e Triestina sono le favorite, hanno rose importanti e se la giocheranno fino alla fine. In estate questo si diceva tra gli addetti ai lavori. Dopo 13 partite la classifica dice in parte anche altro e agli estremi: Padova primissimo e imbattuto a suon di primati, la migliore del calcio italiano, Vicenza che insegue a -7 e Triestina incredibilmente ultima senza però aver ancora incontrato le altre 2 e anche la FeralpiSalò, sorniona e 3° ma a -10 punti dai biancoscudati. Il verde tappeto ha messo in luce pregi e difetti di tutte ma con una considerazione che porta ancora più valore ai risultati del Padova rispetto alle altre, soprattutto al Vicenza che gode di uno stadio da calcio incredibile e di un numero di tifosi che neanche in B. A Padova: niente ultras in casa, per scelta loro, e quei pochi tifosi pacati che pagano il biglietto e decidono di varcare i cancelli dell’Euganeo neanche si sentono tanto è grande, brutto, grigio e inutile.

Le parole di Pavanel

Ma la squadra di Andreoletti sta inanellando record su record. E come nessuno in Italia su 3 parametri: gol subiti, 5; vittorie, 11 (in A e B hanno 1 o 2 gare in meno); distacco dalla seconda, 7 e sempre imbattuti insieme a Juventus e Spezia. «Non c’è una ricetta magica», fa sapere l’ex Massimo Pavanel esonerato a Padova da secondo in classifica, che in questo girone ha allenato, oltre a Padova, Triestina e Feralpisalò anche il Renate, in 2 tranche, fino allo scorso campionato e nel B anche l’Arezzo, «sono situazioni che si incastrano e dove ogni cosa va per il verso giusto». Un verso che è già sentenza definitiva? «Non credo che il campionato sia chiuso, ma ben ipotecato sì, anche perché è una squadra che non dipende da pochi giocatori, ma c’è un collettivo che evidentemente funziona». Potrebbero recitare il ruolo del Sudtirol di Javorcic che salì in B nel 2002? «Ci sono molte attinenze come la difesa che incassa pochissimi gol (ndr: nel 2021/22 la squadra bolzanina vinse il campionato subendo solo 9 reti in 38 gare, record della C insieme alla Reggiana di Ezio Galbiati nel 1970) e una solidità complessiva. Vincendo poi crei forza e consapevolezza».

Così Pavanel su Andreoletti

Il collega Matteo Andreoletti? «Ci ho parlato ad un pranzo lo scorso anno dopo che era stato esonerato dal Benevento, era un po’ abbacchiato, gli dissi che quell’esperienza lo avrebbe fortificato. Lui sta facendo bene e la società ogni anno ha sempre puntellato la squadra con qualche ritocco senza mai smantellare, è una rosa completa». A quando il ritorno in panca? «Siamo qui, ma penso che prima del nuovo anno non si faccia niente, in ogni caso non vado ad allenare a prescindere tanto per fare, bisogna valutare il contesto e ponderare tutto».