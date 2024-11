Urla, mani addosso e minacce: “Tu non giochi più”, finimondo in Serie C

Episodio curioso e particolare quello che è accaduto al Nereo Rocco di Trieste durante la sfida tra Triestina e Giana Erminio . Al 34esimo è stato espulso Krollis, attaccante degli alabardati, e nell'uscire dal campo ha subito le percosse, abbastanza veementi del proprio allenatore, Clotet. Il tecnico l'ha spintonato e strattonato per qualche secondo prima di girarsi e tornare verso la propria panchina. Una scena simile è successa anche in Serie A, quando dopo l'espulsione di Henry, Zanetti (ai tempi al Venezia) si è avvicinato non proprio in modo amichevole al suo giocatore e urlandogli addosso. Andando ancora più indietro è possibile ricordare il pugno di Delio Rossi ad Adem Ljajic dopo la sostituzione con la maglia della Fiorentina.

Clotet-Krollis, cos'è successo

Ma c'è da andare all'origine del fatto per capire il perché della reazione di Clotet. L'attaccante, Krollis, in area è stato marcato in modo asfissiante e a palla lontana lui ha deciso di sferrare un pugno all'avversario. Una reazione che gli è costata cara perché l'arbitro ha deciso di estrarre il rosso.

Il giocatore così diretto verso gli spogliatoi ha incontro l'ira del suo allenatore che, appunto, l'ha strattonato vistosamente per qualche secondo. Alla fine la Triestina in dieci per gran parte della gara ha perso per 1-0 e l'allenatore in conferenza non ha usato mezzi termini per l'episodio: “Krollis ha chiuso con la Triestina finché sarò io l’allenatore. Il mio gesto è stato giusto per ciò che è accaduto. Quello che ha fatto Krollis è inaccettabile, danneggia la Triestina, la società che rappresenta e il calcio in generale".