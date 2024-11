Cannavaro-Pro Vercelli, è finita: ecco Branchini. Novara, Lo Monaco out

La netta sconfitta di mercoledì a Gorgonzola contro la Giana Erminio (3-0) nella gara secca degli ottavi di finale di Coppa Italia ha sancito la fine della breve esperienza di Paolo Cannavaro sulla panchina della Pro Vercelli . L'allenatore napoletano si è dimesso ieri con il suo staff, il secondo Rolando Bianchi e il preparatore atletico Nicandro Vizoco. Al suo posto arriva il vigevanese Marco Banchini , oltre 150 panchine in C con Alessandria, Vis Pesaro, Montevarchi e Como (dove vinse la D) in precedenza vice dell'ex trainer delle bianche casacche Cristiano Scazzola nel Siena e nel Laci nella massima serie albanese. Ha firmato un contratto al 30 giugno 2025 con rinnovo automatico in caso di salvezza, dirigerà il primo allenamento questa mattina in vista dello scontro salvezza di domenica allo Speroni di Busto Arsizio contro la Pro Patria, che divide con i vercellesi il secondo peggior attacco del girone A: 11 gol, 7 del capitano Gianmario Comi, autore dell'unica rete nelle ultime 8 gare ufficiali (con 13 gol subiti tra campionato e Coppa Italia), rigore della vittoria sull'Alcione.

Il presidente della Pro Vercelli saluta Paolo Cannavaro

Così il presidente Paolo Pinciroli dopo il congedo dall’allenatore: "Con grande rammarico siamo arrivati a dover cambiare la guida tecnica, mi sento di ringraziare Paolo Cannavaro che si è dimostrato una persona fantastica, ha dato anima e corpo in questi mesi a Vercelli, ma i risultati non hanno premiato il suo lavoro e i suoi sacrifici. Ora gli alibi sono finiti, per tutti, nessuno escluso, anche per la società che ha sicuramente commesso degli errori, fatto delle scelte sbagliate, affidandosi a giocatori che non hanno reso secondo le aspettative. Abbiamo quattro partite prima della sosta natalizia, saranno decisive per capire chi merita di far parte della Pro Vercelli anche nel 2025 o dovrà cambiare aria. Il calcio non ammette deroghe, siamo amareggiati e delusi per la classifica, ma anche per le prestazioni, serviva una scossa, speriamo che Banchini la possa dare, perché la Pro ha una storia e merita ben altro". La Pro è la quinta società del girone A che cambia allenatore dopo Pergolettese, Arzignano, Lecco e Triestina. E a Novara si registra un ribaltone societari: sollevato dall’incarico il direttore generale Pietro Lo Monaco, arrivato a dicembre 2023 nel sodalizio azzurro.